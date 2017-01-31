Galatasaray'ı Karıştıracak Saldırı İddiası

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da tribünlerin tanınan isimlerinden Uğur İris'in darp edildiği ileri sürüldü.



Galatasaray taraftarı Uğur İris'e saldırı iddiası



Sarı kırmızılı tribünleri en eski ve duayen isimlerinden Uğur İris'in, Türk Telekom Arena Stadı'nda öldüresiye dövüldüğü iddia edildi. 40 yılı aşkın bir süredir tribünlerin değişmez isimlerinden Flamacı Uğur, Akhisar maçı çıkışı saldırıya uğradı. Galatasaray tribünlerinin müdavimi olan Uğur İris'in stat çıkışında çevik kuvvet polislerinin gözü önünde darp edildiği iddiası sarı kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı.



Uğur İris'in darp edilme nedeninin tribünlerde başlattığı İzmir Marşı olduğu ifade edildi. Uğur İris'e 30 kişilik taraftar grubunun, kale arkası tribününde İzmir Marşı tezahüratını başlatması nedeniyle saldırdığı camia içinde konuşulmaya başladı. Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi Bora Palaska ise Başkan Dursun Özbek ve yönetimini göreve çağırdı.



UltrAslan'dan İzmir Marşı açıklaması



Yaşanan olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından UltrAslan grubu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Facebook üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Dün akşam tribünlerde tek ses tek yürek bağırdığımız İZMİR Marşı ile ilgili yapılan yorumlar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Öncelikle şu bilinmelidir ki milyonlarca Galatasaray taraftarının sesi ve nefesi ultrAslan'ın kurulduğu günden itibaren siyasi ve politik olarak bir duruşu yada tarafı asla olmamıştır ve olmayacaktır.



Tribünlerde söylediğimiz İzmir Marşını kasıtlı olarak ülkemizin içinden geçeceği referandum süreciyle ilişkilendirmeye, EVET - HAYIR'a alet etmeye ve siyasi bir taraf oluşturmaya çalışmak saçmalıktan başka bir şey değildir.



Çünkü Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adı ve fikirleri hiç bir kesimin ipoteği altında değildir ve asla olmayacaktır."



Galatasaraylı taraftarların Uğur İris'e saldırı iddiasına verdiği tepkiler



Uğur İris'e saldırı yapıldığı iddiasının ardından sosyal medyada birçok taraftar tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:



