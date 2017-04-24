Galatasaray'ı Bekleyen Büyük Tehlike!

BaşkanDursun Özbek'le birlikte derbilere hasret kalan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, hem de kazanmak zorunda olduğu maçta 1-0 yenildi.



TT Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika tek kale oynadığı karşılaşmanın uzatmalarında yıkıldı.



90+1'de Şener'in ortasına iyi yükselen Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, skoru belirledi ve Galatasaray'ı adeta ateşe attı. Böylece ligin bitimine 6 hafta kala Şampiyonlar Ligi şansı iyice azalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamama tehlikesi ile de karşı karşıya. Çünkü Süper Lig'de 4. sırada yer alan Galatasaray'ın, 2 puan geriden gelen Trabzon takip ediyor.



Galatasaray 5. olur ve Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirip kupayı alamazsa, sarı-kırmızılılar bir sezonu daha Avrupa'sız geçirebilir.



Aslan ayrıca 6 yıl sonra ilk kez sezonu derbi galibiyeti alamadan bitiriyor.



(Sözcü)