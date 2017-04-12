Galatasaray Hocası Tudor, 4-0 Yenilen Takıma İzin Verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Başakşehir'e 4-0 yenilen takıma ceza yerine 1.5 günlük izin verdi.
Başakşehir karşısında hezimete uğrayan futbolcular Tudor'dan ceza değil, ödül aldı!..
Hırvat teknik adam dün futbolcularına izin verirken, çalışmalara bugün 18.00'de yapılacak idmanla başlanacak. Tudor'un 1.5 günlük izni sosyal medyada da büyük tartışma yarattı. Taraftarlar, "Riekerink dönemine geri döndük. 4-0 yenilen takıma izin mi verilir!" ifadesini kullandı.
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