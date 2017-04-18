Galatasaray Helikopter Kazasında Şehit Olanlar İçin Mesaj Yayınladı

Galatasaray Spor Külübü resmi sitesinde, Tunceli'de sikorsky tipi bir polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 12 kişi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Tunceli'nin Pülümür ilçesinde; içerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatımızın bulunduğu, emniyet güçlerimize ait helikopterin kaza sonucu düştüğünü; helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileriz. Galatasaray Spor Kulübü"