Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mayıs Galatasaray - Malatyaspor maçının gollerini kim attı?

Galatasaray ligin 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Peki Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor hangi kanalda? Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler! Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GALATASARAY - HELENEX YENİ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti maç bitiminde aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta henüz gol olmadı. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

Maçta şimdi Malatyaspor 1-0 öne geçti. Gol 38. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Galatasaray 2-1 öne geçti. Galatasaray 3-1 önde.

Yeni Malatyaspor'un golleri:

39. dakika : Adem Büyük

Galatasaray'ın golleri:

53. dakika : Halil Dervişoğlu

60. dakika : Ryan Babel

90. dakika : Oğulcan Çağlayan

GALATASARAY - HELENEX YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. İlk yarı 1-0 sona erdi. Şimdi skor 2-1 oldu. Galatasaray önde. Galatasaray 3-1 öne geçti. Şampiyonluk için 2 gole daha ihtiyacı var. Maç bittiğinde özet linki de aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HELENEX YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

METE KALKAVAN(VAR)

ARDA KARDEŞLER(AVAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

ALİ ATASEVER(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)