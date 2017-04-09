Galatasaray Hdı Sigorta - Halkbank: 1 - 3

Salon: GS Park VoleybolHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz DumanGalatasaray HDI Sigorta: Hüseyin, Tuia, Murathan, Bartman, Halel, Emin, Can (L), Yasin, DoğukanHalkbank: Faik Samed.

Galatasaray Hdı Sigorta - Halkbank: 1 - 3

Salon: GS Park Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz Duman

Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin, Tuia, Murathan, Bartman, Halel, Emin, Can (L), Yasin, Doğukan

Halkbank: Faik Samed. Mustafa, Fontele, Emre, Miljkovic, Kooy, Hasan-Caner (L), Burutay, Kemal, Vincic

Setler: 20-25, 25-21, 23-25, 17-25

Süre: 1.47 (26, 28, 31, 23)

Efeler Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı İstanbul'da 3-1 yenen Halkbank yarı finale yükseldi.

Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası-İnegöl Belediye eşleşmesinin galibi olacak.

İSTANBUL / DHA

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