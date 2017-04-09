Galatasaray Hdı Sigorta - Halkbank: 1 - 3
Salon: GS Park VoleybolHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz DumanGalatasaray HDI Sigorta: Hüseyin, Tuia, Murathan, Bartman, Halel, Emin, Can (L), Yasin, DoğukanHalkbank: Faik Samed.
Salon: GS Park Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yılmaz Duman
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin, Tuia, Murathan, Bartman, Halel, Emin, Can (L), Yasin, Doğukan
Halkbank: Faik Samed. Mustafa, Fontele, Emre, Miljkovic, Kooy, Hasan-Caner (L), Burutay, Kemal, Vincic
Setler: 20-25, 25-21, 23-25, 17-25
Süre: 1.47 (26, 28, 31, 23)
Efeler Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı İstanbul'da 3-1 yenen Halkbank yarı finale yükseldi.
Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Ziraat Bankası-İnegöl Belediye eşleşmesinin galibi olacak.
İSTANBUL / DHA
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