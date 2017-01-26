Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan sarı-kırmızılı takımın antrenmanı 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti. Bu iki çalışmanın ardından antrenman basına kapalı olarak devam ederken bu bölümde Galatasaraylı futbolcuların taktik ağırlıklı idman yaptığı bildirildi.



Öte yandan Galatasaray'da kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Aurelien Chedjou takımla idmana katıldı. Sakat olan Serdar Aziz dışında Galatasaray tam kadro çalıştı. - İSTANBUL