Galatasaray, Hamit Altıntop'a 825 Bin Euro Tazminat Ödeyecek

Galatasaray, 2012-2013 sezonunun başında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshettiğini borsaya bildirirken, oyuncuya ne kadar tazminat ödeyeceğini de açıkladı.



Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platormu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.



Emrah Başsan Fortuna Sittard'a kiralandı



Öte yandan Galatasaray Kulübü, Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiraladığını da borsaya bildirdi.



KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir." - İSTANBUL