Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu Transferinde Israrcı!

Dursun Özbek'in taraftarla barışma projesi olan Hakan Çalhanoğlu konusunda plan hazır... Maaş bütçesi; Podolski, Chedjou ve Sneijder gibi isimlerin sezon sonunda gönderilmesiyle ciddi oranda rahatlayacak. Bonservis konusunda ise Emlak Konut'tan 350 milyon TL'nin bir kısmı kullanacak. Kısacası Sarı-Kırmızılar'da flaş transfer için para sorun değil, önemli olan 23 yaşındaki yıldızı ikna etmek...



Bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen ve taraftarını hayli üzen Galatasaray'da tribünlerle barışmanın yolu transferden geçiyor... Başkan Dursun Özbek ise büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronunun hayali, Hakan Çalhanoğlu'na parçalıyı giydirmek. Bu transferde dünyaca isimleri Türkiye'ye getirmesiyle tanınan Ümit Akbulut'a tam yetki verilirken, Cim Bom'un planı da hazır. Buna göre kulübün önündeki en büyük engel 65 milyon Euro ile kısıtlanan maaş bütçesi. Ancak sezon sonunda yıldızların ayrılmasıyla birlikte bütçe ciddi anlamda rahatlayacak.



10 MİLYON EURO AÇILIYOR



3 milyon Euro kazanan Podolski, Japonya kulübü Vissel Kobe ile anlaşırken, 2.2 milyon Euro alan Chedjou'nun sözleşmesi bitiyor. Özel masrafları ve bonuslarıyla birlikte maliyeti 6 milyon Euro'yu bulan Sneijder ise yüksek ihtimalle ABD'ye yani MLS takımlarından birine satılacak. Sadece bu 3 futbolcunun gidişiyle bile 10 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak. Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'de senelik net 3 milyon Euro kazandığı göz önünde bulundurulursa, Aslan oyuncuyu ikna etmek için 4, 4.5 milyon Euro seviyelerine çıkabilir. Yönetime garanti verdi Bonservis konusunda ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in en büyük kozu, Riva ve Florya projeleri kapsamında Mayıs ayında Emlak Konut'tan gelecek 350 milyon TL. Bu rakamın bir kısmının Hakan Çalhanoğlu için ayrılması düşünülüyor. Kısacası Sarı- Kırmızılılar'da para sorun değil. Önemli olan nakta Hakan'ı ikna etmek. Görüşmeleri yürüten menacer Ümit Akbulut bununla ilgili olarak Galatasaray Yönetimi'ne garanti verirken, 23 yaşındaki milli yıldızın Aslan olması halinde hiç şüphe yok ki Sarı- Kırmızılılar son yılların en flaş transferlerinden birine imza atmış olacak.



EN BÜYÜK AVANTAJ 4 AY OYNAMAMASI



Trabzonspor'la yıllar öncesine dayanan transfer krizi nedeniyle FIFA'dan 4 aylık men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, Bayer Leverkusen forması giyemiyor. Özel olarak çalışmalarını sürdüren gurbetçi yıldızı, daha önce Chelsea başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok devi istiyordu. Ancak aldığı ceza sonrası büyük kulüplerin Hakan'a olan ilgisi kesildi. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük avantajı da bu.



SNEİJDER'DEN 10 YAŞ DAHA GENÇ



Son milli takım arasında Galatasaray'dan ayrılacağının sinyallerini veren ve "ABD benim için iyi bir opsiyon" diyen Sneijder'in sezon sonunda ayrılması yüksek ihtimal. Yönetim onun boşluğunu Hakan Çalhanoğlu ile doldurmak istiyor. Milli futbolcu 23 yaşında yani Wesley'den tam 10 yaş daha genç. Sneijder'in sözleşmesinde '7 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunmasına rağmen yönetim 5 milyon Euro civarı bir teklife bile 33 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu gönderebilir.



(Fanatik)