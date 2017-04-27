Galatasaray, Günü Çift Antrenmanla Tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün çift antrenmanla devam etti.



Sarı-kırmızılı takımda Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk olarak sabah saatlerinde bir araya gelen oyuncular, salonda iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı. Sabah idmanının ardından tesislerde kalan futbolcular akşam Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Akşam idmanı, takım halinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra rakipsiz hücum organizasyonları üzerinde duruldu.



Antrenmanın ana bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.



Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL