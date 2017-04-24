Galatasaray Golcüsünü İspanya'da Buldu

Sarı - kırmızılı yönetim gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için harek

Galatasaray Golcüsünü İspanya'da Buldu

Dursun Özbek ve yönetimi gelecek sezon Lukas Podolski'nin boşluğunu Villarreal'in yıldız oyuncusu Cedric Bakambu'yla dolduracağı öğrenildi. Sarı - kırmızılı yönetimin haberlere göre Bakambu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği ve İspanyol kulübün kapısı resmi olarak temasa geçilerek transferin bitirileceği öğrenildi.

26 yaşındaki hücum oyuncusu 2014-2016 yılları arasında Bursaspor'da da forma giymişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu milli formayla 8 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetmeyi başardı. Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Villarrealli futbolcu bu sezıon La Liga'da 21 maçta 3 gol atmayı başardı.



sporundibi.com


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