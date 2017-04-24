Galatasaray Golcüsünü İspanya'da Buldu

Dursun Özbek ve yönetimi gelecek sezon Lukas Podolski'nin boşluğunu Villarreal'in yıldız oyuncusu Cedric Bakambu'yla dolduracağı öğrenildi. Sarı - kırmızılı yönetimin haberlere göre Bakambu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği ve İspanyol kulübün kapısı resmi olarak temasa geçilerek transferin bitirileceği öğrenildi.



26 yaşındaki hücum oyuncusu 2014-2016 yılları arasında Bursaspor'da da forma giymişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu milli formayla 8 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetmeyi başardı. Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Villarrealli futbolcu bu sezıon La Liga'da 21 maçta 3 gol atmayı başardı.







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