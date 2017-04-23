Galatasaray Geniş Güvenlik Önlemleri ile Florya'ya Geldi

Spor Toto Süper Lig'de 28.hafta maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerine yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Polis'in adeta etten duvar ördüğü Florya'da takımı protesto etme amaçlı gelen taraftarlar takım otobüsüne yaklaşamadı bile.



Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü, güvenlik önlemleri eşliğinde tesislere A kapısından giriş yaptı. Olağanüstü güvenlik önlemleri ve TOMA eşliğinde tesislere giriş yapan takımı Galatasaray taraftarları protesto etti. Güvenlik güçleri, takımın tesislere giriş yapacağı sırada yolu keserek, taraftarları takım otobüsüne yaklaştırmadı.



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Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA