Galatasaray Genç Yıldızın Peşinde!

El Telegrafo'ya göre; Sarı-kırmızılı ekibin 1998 doğumlu ön liberoyu uzun süredir izlediği Barcelona ve Ajax'ın de genç oyuncunun peşinde olduğu hatırlatıldı.



Jhonny Quinonez kimdir?



CSNA U20 ve Azogues U20 altyapısında yetişen Jhonny Quinonez, 2015 yılında Norte America takımıyla A kadroya dahil edildi.



Daha sonra SD Aucas'a kiralık giden Jhonny Quinonez, 2016 yılının son günlerinden tekrardan Norte America'ya döndü.



Bu sezon 8 maça çıkıp 1 gol attı. Önliberoda forma giyen 1.80 boyundaki Ekvadorlu oyuncu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.



(Fotospor)