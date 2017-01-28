Galatasaray Genç Sırp Kaleciyi Transfer Ediyor

FutbolArena - Devre arası transfer döneminde genç oyuncular denemeye karar veren Galatasaray, Florya'ya 3 Afrikalı, 1 Sırp kaleci ve 1 İranlı futbolcu getirdi.



SIRP KALECİ İLE SÖZLEŞME GÜNDEMDE



Galatasaray'ın denemek için İstanbul'a getirdiği, Radnicki'nin 19 yaşındaki Sırp kalecisi Lazar Mikovic, çabuk alıştığı A Takım kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile birlikte poz verdi.



Fadıl Koşutan'ın olumlu puan verdiği Sırp kaleci ile yakında sözleşme imzalanabileceği ifade ediliyor.