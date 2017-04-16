Galatasaray Futbolcuların Aldığı Karar

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı sonrası neler değişecek? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son olarak Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan futbolcuları tesislerde ziyaret ederek sohbet etti.



Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı sonrası neler değişecek?



İşte Başkan Dursun Özbek'in ziyareti sonrasında Muslera, Hakan Balta ve Eren'in arkadaşlarına yaptığı konuşma ve detaylar:



1- Arkadaşlığımız en üst seviyede olmalı. Artık birbirimize daha fazla sarılmalıyız.



2- Şimdi ayağa kalkma zamanı. Galatasaray'ı bu duruma hepimizin az yada çok bizim de içinde bulunduğumuz yanlışlarımız, hatalarımız düşürdü. Yeniden biz Galatasaray'ı yükselişe geçirmeliyiz.



3- Biz Galatasaray'ız, 3 yediysek 4 atmalıyız. Başakşehir yada başka bir takım.... Bizi yenebilir, mağlup olabiliriz. Ama ne Başakşehir ne de başka bir takım bizi teslim alamaz. Oynamalıyız, oynamaktan vazgeçmemeliyiz



4- Hatırlayın, çoğumuz burada idik... Yıl 2014 idi yine Başakşehir'e yenilmiştik. ve o maçta yine Başakşehir'e 4-0 o statta mağlup olmuştuk. Ama devamında gittik, kenetlendik ve o sezon şampiyon olduk. Biz Galatasaray'ız yine bunun bir benzerini yapabiliriz. En azından önce Fenerbahçe'yi, sonra kalan 6 maçı kazanıp sezonu bir nebze olsun daha iyi kapatabiliriz.



Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray futbolcularıyla görüşecek



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya'ya bir kez daha gidecek. Bugün Florya'ya giderek sarı kırmızılı takımın antrenmanını izleyen Galatasaray başkanı Dursun Özbek bu ziyaretini hafta içinde tekrarlayacak.



Bugün ziyaretinde Florya'daki ortamı izleyen ancak futbolculara yönelik konuşma yapmayan başkan Özbek, derbi öncesinde bir kez daha tesislere gidecek.



Özbek, bu kez Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kırmızılı futbolculara kısa bir konuşma yapacak. Futbol Arena