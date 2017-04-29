Galatasaray, Fransa'da Finalde

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray yarı finalde İtalyan temsilcisi Amicacci Giulianova'yla karşılaştı.



Rakibini 77-71 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, finale çıktı.



Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, yarın İspanyol temsilcisi Amiab Albacete ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.