Galatasaray, Fransa'da Finalde

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray, Fransa'da Finalde

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray yarı finalde İtalyan temsilcisi Amicacci Giulianova'yla karşılaştı.

Rakibini 77-71 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, finale çıktı.

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, yarın İspanyol temsilcisi Amiab Albacete ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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