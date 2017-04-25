Galatasaray Formasında Şok Değişiklik

Galatasaray'ın formasındaki bayrak gitti



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Şampiyonluk ümidini tamamen yitiren Galatasaray, 6 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak.



Böylece 6 yıldır aralıksız formaya takılan Türk bayrağı gelecek sezon Galatasaray'ın formalarında yer almayacak.



En son 2010-11 sezonunu kupasız kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste 5 sezonda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.



Öte yandan Galatasaray, 50 kupa ile en çok kupa kazanan takım konumunda bulunuyor



Galatasaray'ın umutları az



Süper Lig'de 4. sırada bulunan Galatasaray, ilk iki için umutlarını azalttı.



Fenerbahçe'ye evinde mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın 15, Medipol Başakşehir'in 8 ve sarı-lacivertli ekibin 4 puan gerisine düştü.



Galatasaray, önündeki 6 haftada Bursaspor (deplasman), Kasımpaşa, Gaziantepspor (deplasman), Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor (deplasman) ve Atiker Konyaspor maçlarına çıkacak.



İlk 5 sıranın puan durumu



Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta sonunda ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:



Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Puan







Kaynak: Sabah