Galatasaray Finalde

Galatasaray finale yükseldi.

Galatasaray Finalde

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda finale yükseldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray yarı finalde İtalyan temsilcisi Amicacci Giulianova'yla karşılaştı. Rakibini 77-71 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, finale çıktı.

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, yarın İspanyol temsilcisi Amiab Albacete ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.


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