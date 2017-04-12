Galatasaray Finalde
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanş maçında Galatasaray, VakıfBank’a 3-2 yenilmesine rağmen, ilk maçı 3-0 kazandığı için finale yükseldi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanş maçında Galatasaray, VakıfBank'a 3-2 yenilmesine rağmen, ilk maçı 3-0 kazandığı için finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Erol Akbulut xx
VakıfBank: Kimberly xxx, Naz Akyol xx, Lonneke xx, Özge Yurtdagülen xxx, Zhu Ting xx, Kübra Çalışkan xx (Gizem Örge xxx, Cansu Çetin xx, Cansu Özbay xx, Gözde Kırdar xx, Ayça Aykaç xx, Melis Gürkaynak xx, Melis Durul xx)
Galatasaray: Aslı Kalaç xxx, Jack xxx, Leys xx, Gamze Alikaya xx, Centoni xx, Güldeniz Önal xx (Nihan Güneyligil xx, Ada Germen xx, Seda Aslanyürek x, Nursevil Aydınlar x, Berfin Öztürk x, Işıl Öz xx, Ruseva x)
Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10
Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12) - İSTANBUL