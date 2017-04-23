Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Ardandan 1

Lukas Podolski "2.'inci Lig, 3.'inci Lig takımlarının performansı Fenerbahçe'den iyidi"



Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe ile oynana derbi mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılarak Japonya'ya transfer olacak Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin sahada ki oyun anlayışı hakkında eleştirilerde bulundu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den çok daha iyi bir oyun oynadığını belirten Alman yıldız "Herkes gördü ki rakibine göre en az 3 gömlek daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Rakip kalede gol arayan taraf Galatasaray idi.Ama günün sonunda sıfır puan aldık ve maçı kaybettik. Ne acı ki karşımızda oyunu kazanmayı düşünmeyen bir takım vardı. Bu da bizi çok üzüyor" şeklinde konuştu.



"HİÇ KAZANMAYI İSTEMEYEN BİR TAKIMLA OYNADIK"



Fenerbahçe'nin sahaya kazanmak için çıkmadığını belirten Podolski, "Hiç kazanmayı istemeyen ve düşünmeyen bir takıma karşı oynadık, kaybettik. Tekrarlıyorum ki, 2'inci Lig, 3'üncü Lig takımları ile oynadık. Onların performansı bile böyle değildi.



Bence futboldan anlayan herkes her şeyi ve bu gerçeği görmüştür. Daha iyi oynadık ama futbolda gol atınca kazanıyorsun. İnsan böyle bir takıma karşı kaybedince bunun üzüntüsünü yaşıyor." diye konuştu.