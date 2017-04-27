Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Çıkan Olaylar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında çıkan olarlara karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, 23 Nisan'da yapılan derbi maçta Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet eden kişilerin tespiti amacıyla çalışma başlattı.



Çalışmalar sonucunda Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e cep telefonu attığı ileri sürülen A.V.V ile derbide çıkan olaylara karıştığı iddia edilen İ.F.U, S.T ve Ö.U. stadyumdaki kamera görüntülerinden tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.F.U. ve S.T. tutuklanırken, Ö.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Demirel'e cep telefonu attığı ileri sürülen A.V.V. de serbest bırakılırken, tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.