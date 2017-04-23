Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Çocuklar Kazanacak

Galatasaray'ın forma sponsoru gayrimenkul firması Nef, çocukların eğitimine destek olmak amacıyla başlattığı kampanyayı, Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılılar ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça da taşıdı.



Nef ve Nef Vakfı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan kampanyayla çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapıldı.



Ekranlarda yayınlanan reklam filmi ile kampanyayı başlatan Nef, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de bir ilke imza attı. Galatasaraylı futbolcular, maça göğüslerinde Nef logosu yerine "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formalar ve pankartla maça çıktı. İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla sahada yer aldı.



Etkinlik kapsamında Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'ini bir çocuk taraftar anons ederken, sarı-kırmızılı futbolcular üzerinde "Çocuklar için #BirizBirlikteyiz" yazısının olduğu pankartı taşıdı.



Nef İcra Kurulu Başkanı ve Nef Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erden Timur, Nef Vakfının bugüne kadar çocukların eğitimi ve gelişimiyle ilgili birçok projeye imza attığını belirterek, "Elbette yaptıklarımızla çok mutlu olduk ama neler yapabileceğimizi hayal ettikçe daha da çok motive olduk." dedi.



Erden Timur, "#BirizBirlikteyiz" projesinin amacıyla ilgili şunları söyledi:



"Projemizi 4 ana amaç altında topluyoruz. İlk olarak Türkiye'deki tüm ortaokullara bilim kitleri ulaştırarak ve özel eğitimler düzenleyerek, çocuklarımıza küçük yaşta bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz. İkinci olarak, bize emanet olan şehit çocuklarının eğitimleri için kendi çocuklarımızınki gibi yaz ve dil okullarından, spor ve müzik eğilimlerine yardımcı olacak eğitimlere kadar tam kapsamlı bir sistem oluşturuyoruz. Üçüncü olarak, ihtiyaç sahibi öğrencileri bursla desteklemeyi hedefliyoruz. Son olarak yapacağımız özel tasarım okullarla daha da çok çocuğun eğitimine olanak sağlıyoruz."



Kampanyanın önemli amacının da ülkenin geleceği olan çocuklar için herkesin bir araya gelmesine katkı sağlamak olduğunu aktaran Timur, şunları kaydetti:



"Bunun için gerekense, çocuklarımız için belki de önce bizim biraz çocuk olmamız. Kampanyamızın ana mesajı da bu. Çocukluğumuzdaki gibi farklılıkları değer olarak gördüğümüz, birbirimizi her şeyiyle kabul ettiğimiz, hoş gördüğümüz, sahip olduklarımızı paylaştığımız, karşılıklı önyargılar barındırmadığımız bir bakış açısı, belki de çocuklarımızın geleceği için en çok ihtiyacımız olan şey. Bu bakış açısını elde etmek için tek yapmamız gereken ise çocukları örnek almak ve dünyaya onların gözünden bakmak. Bahsettiğimiz projelerin hiçbiri hayalimizdeki kadar büyük bir fayda oluşturmasa bile, sadece bu düşünceyi sizlerle birlikte yayabilirsek, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok büyük bir başarı kazanmış olacağız."



Erden Timur, ayrıca toplanan bağış kadar Nef'in de kampanyaya destek vereceğini sözlerine ekledi.



Kampanyaya destek vermek isteyenler, tüm operatörlerden 2644'e SMS göndererek 5 lira değerinde bağışta bulunabilecek. Ayrıca "www.birizbirlikteyiz.com" internet sitesinden kredi kartıyla ve yine aynı sitede yer alan hesap numaralarına para yollayarak kampanyaya bağış yapılabilecek.