Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Favorisi Kim ! İşte Oranlar

Referandum arasının ardından futbolseverler Süper Lig'e dev bir maçla 'merhaba' diyecek. 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında TT Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



İddaa Risk Yönetimi ise bu dev maçın oranları belirledi. İki takımın lig sıralamasındaki yarışını da etkileyecek olan karşılaşmanın favorisi 2.10'luk oranla Galatasaray gösterildi. Karşılaşmanın berabere bitmesine 3.10, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.45 oran verildi.



İki takımın karşılıklı olarak gol atmalarına (Gol Var) 1,30, en fazla bir takımın gol atmasına ise (Gol Yok) 2.30 oran verildi. 2,5 gol altına 1,95, üstüne ise 1,45'lik oran açıldı.



İki takımın geçen sezon TT Arena'da oynadığı maç 0-0 sona ermişti.



Kaynak: Fanatik