Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Biletleri Satışta!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için satışa çıkarılan biletlerden şuana kadar 15 bininin satıldığı belirtildi. Türk Telekom Arena'da 23 Nisan Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması için ilgi beklendiği gibi yüksek.



17 bin kombine ve 2500 rakip takım taraftarı ile şuan sayı 35 bini buluyor. Derbiyi 50 bin cevarında taraftarın izlemesi bekleniyor.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 (Yemekli VIP): 515 TL



Kategori 2 (Yemekli) : 515 TL



Kategori 3 (Yemeksiz VIP): 415 TL



Kategori 4: 365 TL



Kategori 5: 290 TL



Kategori 6: 215 TL



Kategori 7: 162 TL



Kategori 8: 135 TL



Kategori 9: 107 TL



Kaynak: Skorer