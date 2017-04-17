Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Biletleri Satışta!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı. Satışa çıkarılan biletlerden şuana kadar 15 bininin satıldığı belirtildi.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Biletleri Satışta!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için satışa çıkarılan biletlerden şuana kadar 15 bininin satıldığı belirtildi. Türk Telekom Arena'da 23 Nisan Cumartesi günü oynanacak derbi karşılaşması için ilgi beklendiği gibi yüksek.

17 bin kombine ve 2500 rakip takım taraftarı ile şuan sayı 35 bini buluyor. Derbiyi 50 bin cevarında taraftarın izlemesi bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 (Yemekli VIP): 515 TL

Kategori 2 (Yemekli) : 515 TL

Kategori 3 (Yemeksiz VIP): 415 TL

Kategori 4: 365 TL

Kategori 5: 290 TL

Kategori 6: 215 TL

Kategori 7: 162 TL

Kategori 8: 135 TL

Kategori 9: 107 TL

Kaynak: Skorer


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