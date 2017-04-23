Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk Telekom ArenaHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşçıoğluGalatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Yılmaz Çalık, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan,...

Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Yılmaz Çalık, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sneijder, Bruma, Podolski

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, de Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe, Van Persie

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