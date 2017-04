Galatasaray Fena Karıştı

Galatasaray sezonun son derbisini de hem de kendi sahasında kaybederek, taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Sarı Kırmızılı takım pazar günkü maç sonrasında son 2 yılı derbi galibiyeti alamadan kapamış oldu. Ayrıca bu sezon ligde ilk 4 sırada yer alan takımlara ve Trabzonspor'a karşı da maç kazanamadan sezonu tamamlamış oldu.



Galatasaray'ın Fenerbahçe yenilgisi başkan Dursun Özbek üzerindeki camia ve taraftar baskısını yeniden alevlendirdi. Sarı Kırmızı kulüpte muhalif tüm isimler, başkan Özbek'ten olağanüstü seçim kararı almasını istiyor. Sosyal medyada Dursun Özbek'in istifası için peş peşe hashtagler açılırken Sarı Kırmızılı taraftarların öfke ve tepkisi görülmemiş hakarete varan sertlikte.



Kulübe 80 milyon şahsi hesabından para aktaran başkan Dursun Özbek ise bu zor günleri aşmak için sessiz kalmayı yeğliyor. Fenerbahçe maçı sonrasında kimseyle konuşmayan Dursun Özbek stadın tamamen boşalmasının ardından Türk Telekoml Arena'yı kimseye görünmeden terkedebildi. Ayrıca Dursun Özbek maçtan sonra valilikten yardım isteyerek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden yolları kestirdi ve taraftarın tesis önüne gelerek protesto etmesini engellemiş oldu.



TUDOR'UN KREDİSİ BİTTİ



Galatasaray'da yönetim ayakta kalmak için çırpınırken bir yandan da teknik direktör Igor Tudor'un da hasabını kapamak amacında. Sarı Kırmızılı yönetimde İgor Tudor'un Galatasaray'ı yönetecek ağırlıkta ve tecrübede olmadığı görüşü tamamen ağırlık kazanmış durumda. Gelecek sezona teknik adam seçimi için araştırmalar başladı. İki yılda 5 teknik adamı gönderen Dursun Özbek Yönetimi gelecek sezon için ismi ve kariyeri tartışılmayacak bir teknik adama düşünüyor. Ancak böyle bir teknik adamın maliyeti ve transfer isteklerini de karşılamak ayrı bir sorun olarak ortaya çıkıyor.



YİNE TERİM Mİ?



Böyle zor bir dönemde Galatasaray'ı ancak Fatih Terim toparlar görüşü başkan Dursun Özbek'i etkilemiş durumda. Ne var ki yaşlanmış kadroya karşılık Galatasaray'ın transfer koşularının kısıtlı olması, Fatih Terim'in de böyle zor koşullarda gelmesini zorlaştırıyor. Ayrıca Terim'in Milli Takım'daki yıllık ücretini Galatasaray'ın verebilmesi zor gözüküyor. Fatih Terim'in gelmesi durumunda başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in de Florya'da kalmasının imkansız olacağı biliniyor.



TUDOR YÖNETİMİ DİNLEDİ AMA YİNE TUTMADI



Galatasaray'ın Hırvat teknik patronu İgor Tudor'un Sneijder ve Podolski'ye sıcak bakmadığı herkesce biliniyordu. 15 gün önce Başakşehir maçında iki yıldızı birden yedek kulübesinde oturtan İgor Tudor, başkan Özbek ile yaptığı görüşme sonrasında Podolski ve Sneijder'i Fenerbahçe maçında sahaya sürdü. Ancak iki yıldızın da Fenerbahçe savunması karşısında pek varlık gösterememesi Tudor'u haklı çıkardı. Hırvat teknik adamın kalan haftalarda Sneijder ve Podolski'yi, de Jonk gibi kulübede oturtması bekleniyor.