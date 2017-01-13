Galatasaray, En Çok Borcu Olan Kulüpler Arasında 8. Sırada Yer Aldı

UEFA, Avrupa kulüplerinin mali tablolarını ortaya çıkardı. Finansal Fair Play ihlali nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray, 'en çok borcu olan' kulüpler listesinde ilk 10'a girerken, Fenerbahçe 13. sırada yer aldı.

QPR DİKKAT ÇEKTİ

Listenin ilk 10 sırasında 4 İtalyan kulübünün bulunması dikkat çekti. Söz konusu takımlar arasındaki tek 2. Lig temsilcisi Queens Park Rangers oldu.

İşte o liste:

1 - Manchester United (536 milyon Euro)

2 - Benfica (336 milyon Euro)

3 - Inter (306 milyon Euro)

4 - Valencia (285 milyon Euro)

5 - Queens Park Rangers (279 milyon Euro)

6 - Milan (249 milyon Euro)

7 - CSKA Moskova (224 milyon Euro)

8 - Galatasaray (192 milyon Euro)

9 - Juventus (181 milyon Euro)

10 - Roma (180 milyon Euro)

13. Fenerbahçe (166 milyon Euro)

(Haber7)