Galatasaray Divanı Basına Kapatıldı

Galatasaray'ın Nisan ayı divan kurulu, yapılan oylamada basına kapatıldı.



Galatasaray'ın Nisan ayı divan toplantısı Dedeman Otel'de gerçekleşiyor. Toplantı öncesinde divan kuruluna sunulan talep üzerine toplantının basına kapanıp, kapanmamasına yönelik oylama yapıldı. Tüzüğün 102'ye 5 yönergesine göre yapılan oylamada varılan oy birliği ile Galatasaray'ın Nisan ayı divan kurulu basına kapatıldı.



Öte yandan bazı divan kurulu üyeleri bu karara sert tepki gösterdi.



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>