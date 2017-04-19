- Galatasaray derbi öncesi tek yürek



İSTANBUL - Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Florya'da yemekte bir araya geldi.

23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm çalışanların katıldığı bir yemek organize edildi. Yemek sonrası futbolcular bir araya gelerek galibiyet sözü verdi.

Oldukça keyifli geçen yemekte Başkan Dursun Özbek; futbolculardan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Bruma ve Ahmet Çalık kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tüm takıma seslenerek, "Hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi skorla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Allah muvaffak etsin" dedi.

Selçuk İnan: "Taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız"

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile maçlarımız her zaman olduğu gibi zorlu oluyor. Tüm ülkenin beklediği bir maç. İyi hazırlanıp iyi çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız" şeklinde görüş belirtirken Fernando Muslera "Biz hep birbirimize destek veren bir grubuz. Önemli bir maçımız var. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu: "Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz"

Sarı-kırmızılı takımda, Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu olan Sabri Sarıoğlu, "Fenerbahçe maçları hep heyecan ve rekabet dolu. Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüğünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dışarıda yapıyoruz" diye konuştu.

Bruma: "Taraftar bizim olmazsa olmazımız"

Portekizli genç yıldız Bruma ise, "Böyle bir organizasyon bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlanıyoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazımız. Pazar günü onların vereceği destekle umarım kazanırız" dedi.

İlk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak olan Ahmet Çalık da, "Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Derbiler her zaman farklı oluyor. Önceden televizyondan izliyordum şimdi bu anlara tanıklık edeceğim" sözleriyle derbi öncesi görüşlerini belirtti.