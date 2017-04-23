Galatasaray, Derbi İçin Yola Çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacak olan Galataray, TT Arena’ya doğru yola çıktı.

Galatasaray, Derbi İçin Yola Çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacak olan Galataray, TT Arena'ya doğru yola çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmişti. Bugün saat 19.00'daki maç için tesislerden çıkan sarı-kırmızılı kafile, TT Arena'ya hareket etti. Takıma moral vermek için tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, marşlar söyleyerek, meşaleler yaktı. - İSTANBUL

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