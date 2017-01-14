Galatasaray Deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı.

GARRY'DEN ASİST, SABRİ'DEN GOL

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Sabri Sarıoğlu attı. 5 yıl sonra ligde golle tanışan Sabri Sarıoğlu'nun golü öncesi ortayı, Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues yaptı. Öte yandan Konyaspor'da Ali Çamdalı, 71. dakikada kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı.

SNEİJDER KARABÜK'TE YOK

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, devre arasında hakem Mete Kalkavan'a itirazları sonrası sarı kart gördü ve Karabükspor maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte son 6 maçta 5. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Konyaspor ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı.