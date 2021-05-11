Galatasaray- Denizlispor maçı ne zaman? Galatasaray- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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Galatasaray- Denizlispor maçı ne zaman? Galatasaray- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray- Denizlispor maçı ne zaman? Galatasaray- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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Süper Lig son haftalara yaklaşıyor. Süper Lig'in 41. Haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray şampiyonluk için mücadele vermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu akşam mücadele edeceği Denizlispor ile mücadelesinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray- Denizlispor maçı ne zaman? Galatasaray- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig son haftalara yaklaşıyor. Süper Lig'in 41. Haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray şampiyonluk için mücadele vermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu akşam mücadele edeceği Denizlispor ile mücadelesinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray- Denizlispor maçı ne zaman? Galatasaray- Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY- DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Denizlispor maçı 11 Mayıs bu akşam oynanacak.

GALATASARAY- DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele 11 Mayıs (bu akşam) saat 20.30'ta beIN Sports HD3 kanalında yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

Denizlispor

  1. - Sakıb
  2. - Hasan
  3. - Abdulkadir
  4. - Muhammet Özkal
  5. - Tusha
  6. - Dıskerud
  7. - Recep Niyaz
  8. - Ali Yavuz
  9. - Rodallega
  10. - Leısmann
  11. -Murawski

Galatasaray

  1. Muslera
  2. Taylan
  3. Marcao
  4. Saracchi
  5. Emre Akbaba
  6. Halil
  7. Donk
  8. Yedlin
  9. Gedson
  10. Babel
  11. Arda
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