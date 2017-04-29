Galatasaray'dan Toure Hamlesi!

Savunmayı toparlaması için Real Madrid'den Pepe'yi transfer etmeye çalışan Galatasaray; orta sahaya liderlik yapması için de Manchester City'den Yaya Toure'yi getirmeyi düşünüyor. İki oyuncu konusunda Aslan'ın en büyük avantajı, kontratlarının bitiyor olması.



Galatasaray transferde gaza basıyor... UEFA ile yapılan yeni anlaşma çerçevesinde 65 milyon Euro'luk maaş bütçe sınırlamasını ortadan kaldırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de takımı toparlamak için tüm imkanları seferber etmeye karar verdi.



Öncelikle savunma hattını Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperi Pepe ile güçlendirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, orta saha için de Manchester City'nin Fildişi Sahilli futbolcusu Yaya Toure'yi getirmeyi düşünüyor. İki oyuncunun da sözleşmesinin bitiyor olması, Galatasaray açısından en büyük avantaj. Böylece Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli ödemeden iki kritik mevkiye iki önemli takviye yapmış olacak.



BÜTÇE RAHATLATACAK



33 yaşındaki Toure ve 34 yaşındaki Pepe'nin takıma katacağı tecrübeyle şampiyonlukta yeniden iddialı konuma gelmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, maaş sınırlamasının kalkacak olmasıyla da rahat bir nefes alacak. Böylece, takımdan ayrılacak Podolski ve Chedjou gibi isimlerle yapılacak tasarruf, Yaya Toure ve Pepe gibi yıldızların transferinde kullanılabilecek.



OPERASYON KAPSAMI DAHA GENİŞ



Sarı-Kırmızılılar'ın transfer hamlesi bu iki isimle sınırlı kalmayacak. Hedefte başka yıldızlar da var. Yönetim, tecrübeli isimlerle gelecek vaat eden oyuncuların harmanlandığı bir takım yaratmayı planlıyor. Bunun için de Mayıs ayı içinde Emlak Konut'tan Riva ve Florya projesi kapsamında gelecek 350 milyon Lira civarındaki paraya güveniliyor.