Galatasaray Portekizli Futbolcu Coentrao'ya Teklif Yaptı

Yeni sezonda transferde çok önemli adımlar atmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim daha girdi...

Sarı-Kırmızılılar'ın Real Madrid formasını giyen Fabio Coentrao'ya teklif yaptığı iddia ediliyor. İspanyol basını, bu sezon kadroya bile girmekte zorlanan 29 yaşındaki Portekizli futbolcunun teklife sıcak baktığını yazdı.

51 KEZ MİLLİ OLDU

Savunmanın ve orta alanın solunda görev yapan Fabio Coentrao 51 kez Milli Takım'ın formasını giydi. Coentrao'nun Real Madrid'le sözleşmesi 2019'da sona erecek.

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