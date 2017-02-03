Galatasaray'dan Taraftarlara Paket Kampanya

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de taraftarlarını tribüne çekmeyi amaçlayan Galatasaray, sıradaki 3 maçı indirimli tek bir biletle satışa sundu.



Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da oynayacağı Kayserispor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçları için biletler 3'lü paket ile satışa çıktı.



2 Şubat Perşembe günü saat 15: 00'da genel satışa çıkan biletler, çiftlere ise özel VIP tribününde %50 indirimli olarak sunulacak.



Galatasaray'ın 3'lü paket biletleri nerede satılıyor?



İşte o açıklama:



Çiftlere özel VIP tribününde %50 indirimli bilet satışı yapılacaktır. İndirimli bilet satışları Beyoğlu GS Store, TT Arena Aslanlı Yol ve VIP kombine ofisinden yapılacaktır.



Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır.



Türk Telekom Arena Aslanlı yol gişeleri hafta içi ve Cumartesi 09: 00 - 18: 00 Pazar 11: 00-17: 00 arası hizmet vermektedir.



Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10: 00-22: 00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.



Bir taraftar Farklı T.C. kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır.



Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.



Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.



Çift özel Vip indirimli bilet alan taraftarlarımız bir başkasına bilet hakkını devredemez.



0-6 yaş ücretsizdir.



E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passo Lig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.



Galatasaray'ın 3'lü paket bilet fiyatları



