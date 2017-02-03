Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu Açıklaması

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla basıdna çıkan Sabri Sarıoğlu haberlerini yalanladı.
Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Sözcü ve Açık Mert Korkusuz gazetelerinde yer alan teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink'in profesyonel futbolcumuz Sabri Sarıoğlu'nu sezon başında takımda istemediği yönündeki haberin gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Bu tip doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi rica ederiz.
Kaynak: Sporvadisi.com