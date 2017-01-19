Galatasaray'dan Podolski ve Japonya Açıklaması

FutbolArena Özel - Japonya"nın Vissel Kobe Kulübüne transferi gündemde olan Podolski'nin ailesini gönderdiği ve İstanbul'daki evinde eşyalarını toplamaya başladığı iddia edilmişti.



Podolski Japonya'ya transfer olacak mı?



A Spor'un bu ortaya attığı iddiayı Galatasaray yöneticilerine sorduk. Sarı kırmızılı yöneticiler, FutbolArena'ya"Podolski'nin ailesi yılbaşından 2 hafta önce ülkelerine gitti. ve buraya gelmediler. Podolski konusunda şu anda yeni bir gelişme yok. Bizim tavrımız belli. Eğer Podolski için iyi bir teklif gelirse transferine izin vereceğiz" ifadesini kullandılar.



Sarı kırmızılı yönetim Podolski için en az 6-7 milyon euroluk bonservis bedeli teklifine evet deme kararı almıştı.



Galatasaray'ın Lukas Podolski'nin transferi için istediği rakam



Lukas Podolski için Vissel Kobe'den 6 milyon Euro istedi. Çin'deki futbol ekonomisi ve ödenen bonservis bedelleri üzerine Beeijing Gouan Kulübünden 7.5 milyon Euro talep eden Galatasaray Kulübü, Japonya için istediği rakamı revize etti.



Şu anda Podolski'nin Faslı menajeri görüşmeleri yürütürken Galatasaray Yönetimi, Vissel Kobe'den 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.



Lukas Podolski kimdir? Lukas Podolski transfermarkt



31 yaşındaki futbolcu kariyerine Köln altyapısında başladı. Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giyen Alman yıldız, 2015'te 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a trasfer oldu.



Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Lukas Podolski'nin transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Lukas Podolski, bu sezon forma giydiği 14 resmi maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.