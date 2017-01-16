Galatasaray'dan Mehmet Ekici İçin Net Tavır

FutbolArena Özel - Trabzonspor'un Aurelien Chedjou'ya talip olması transfer kulislerinde yeniden Mehmet Ekici-Galatasaray iddialarını gündeme getirdi.



Bordo mavili ekip, Chedjou ile anlaşma zemini ararken Mehmet Ekici ile sarı kırmızılı takımında bu gelişme üzerine anlaşabileceği iddia edilirken Galatasaray yöneticileri, "Biz bu ortamda Mehmet Ekici konusuna müdahil olmak istemiyoruz. Gelinen nokta tahmin ettiğimiz gibi ortada. Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici, transferi adeta kulüpler arasında açık artırmaya çıkarmış durumda. Galatasaray bu karede yer almayacaktır" ifadesini kullanarak Trabzonsporlu oyuncuyu artık düşünmediklerinin altını çizdiler.



Mehmet Ekici'nin babası Galatasaray'dan 3 hafta önce yıllık 2.3 milyon euro istediği için sarı kırmızılılar bu oyuncudan vazgeçmiş ve Trabzonspor'un takas olarak Mehmet Ekici-Sinan Gümüş teklifini de reddetmişti.