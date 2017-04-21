Galatasaray'dan Martinez Hamlesi!

Gelecek sezon kadrosuna yıldız bir isim katmak isteyen Galatasaray, listesindeki isimlerden Jackson Martinez için girişimleri sıklaştırdı. 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 1 ay önce ilk temas kurulmuştu. Ancak istenen sağlık raporlarının hâlâ gelmediği ortaya çıktı. Bu transferde ciddi olan yönetimin, Martinez'in menajerlerini arayarak "1 aydır raporları bekliyoruz. Jackson'un son durumu hakkındaki verileri görmeden bu transfer için adım atmayacağız" uyarısını yaptığı belirtiliyor.



SİGTHORSSON KÜPE OLDU



Geçen yıl kulübü Guangzhou Evergrande'de ağır bir sakatlık geçiren Martinez'in ameliyatı ve son sağlık durumu hakkındaki tüm veriler inceledikten sonra transfer için düğmeye basılacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Nantes'tan kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson'u sakatlığının tekrarlaması nedeniyle tek maç oynatamadan geri yollamıştı. Martinez transferinde aynı hataya düşmek istemeyen yönetimin bu kez işi sıkı tuttuğu kaydedildi.



PORTO'DA 67 GOLLE ZİRVE YAPTI



Kariyerine ülkesinde Intependiente Medelin'de (107 maç/41 gol) başlayan Jackson Martinez, Chiapas'ta (64 maç/33 gol) forma giydi. 2012'de Porto'ya (99 maç/67 gol) transfer olan yıldız burada atığı gollerle zirve yaptı. 2015'te 35 milyon euro'ya A. Madrid'e (15 maç/2 gol), oradan Çin'e gitti. Tecrübeli forvetin, milli takımda 9 golü bulunuyor.



42 MİLYON EURO'YA GİTTİ!



Atletico Madrid'den geçen yıl 42 milyon euro'ya Çin'in Evergrande takımına giden Jackson, forma giydiği 15 maçta 4 gol+2 asistlik performans sergiledi. Ayak bileğinden sakatlanınca, Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. 2 yıl daha sözleşmesi olan Martinez, Avrupa'ya dönmek istiyor.



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