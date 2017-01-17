Galatasaray'dan Lukas Podolski Kararı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Atiker Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılı takımda Lukas Podolski'nin transfer olacağı iddia edilirken, yönetimin bu konuda net kararını verdiği kaydedildi.



Lukas Podolski, Galatasaray'dan ayrılacak mı?



Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da idareciler, "Konya'da Eren 83. dakika sahada kalıp etkisiz göründü. Doğru dürüst pozisyona dahi giremedi. Buna karşın Podolski, 10 dakikada net pozisyon buldu. Podolski'yi illa ki satalım diye bir düşüncemiz yok. Kalmasından mutlu oluruz. Forvet transferi yapsak dahi üst düzey bir isim devre arasında almamız zor. Bu yüzden Podolski'nin kalması en hayırlısı gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı.



Podolski'nin de yöneticilere, "Türkiye'de bulunmaktan ve Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum. Gitmem için çok ekstra şartlar olmalı. Ancak kalırsam da burada elimden geleni yapacağım. Zaten bu transfer ancak herkesin kazanması durumunda mümkün olabilir" dediği öğrenildi.