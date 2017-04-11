Galatasaray'dan Kavga Açıklaması

Galatasaray, dün akşam Medipol Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından bir televizyon programında Tudor ve Sneijder'ın kavga ettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Dün gece Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol adlı programda dile getirilen 'Teknik Direktörümüz Igor Tudor ile kaptanlarımızdan Wesley Sneijder'in maçın ardından soyunma odasında kavga ettiği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Bu yalan haber üzerine program yorumcuları tarafından kullanılan ifadeler, üretilen senaryolar ise tamamen akıl, mantık, izan dışıdır ve asla kabul edilemez. Söz konusu program hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz." - İSTANBUL