Galatasaray, Zarar Ettiğini Borsaya Bildirdi

FutbolArena - UEFA Finansal Fair Play kuralları nedeniyle mali tablosunda sıkıntı yaşayan Süper Lig ekibi Galatasaray, KAP açıklaması yayınladı.



Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamadı 2015-16 döneminde zarar edildiğini ve bu nedenle kar dağıtımı yapamayacağını duyurdu.



İşte o açıklama:

"KAR DAĞITIMI YAPILAMAYACAK"



Şirketimiz 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi mali tablolarında dönem zararı oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması 18 Ocak 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.