Galatasaray, Zarar Ettiğini Borsaya Bildirdi

Borçlarla başı dertte olan Galatasaray, 2015-2016 yılı mali tablolarında zarar etmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamadığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Zarar Ettiğini Borsaya Bildirdi

FutbolArena - UEFA Finansal Fair Play kuralları nedeniyle mali tablosunda sıkıntı yaşayan Süper Lig ekibi Galatasaray, KAP açıklaması yayınladı.

Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamadı 2015-16 döneminde zarar edildiğini ve bu nedenle kar dağıtımı yapamayacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

"KAR DAĞITIMI YAPILAMAYACAK"

Şirketimiz 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemi mali tablolarında dönem zararı oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması 18 Ocak 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.


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