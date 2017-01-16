Galatasaray'dan Golcü Transferi Kararı

FutbolArena - Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da forvet transferi konusunda kesin karar verildiği ifade edildi. Lukas Podolski'nin transferine göre golcü takviyesi yapmayı planlayan yönetimin kesin olarak bir forvet alma konusunda karar verdiği ileri sürüldü.



Vatan'ın haberine göre; Podolski takımda kalsa bile alternatif bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetimin hedefi rakip savunma arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu. Eren Derdiyok'un pivot santrfor, Podolski'nin de bitirici şutları ile takıma katkı yapmasına rağmen teknik heyet daha hızlı oynayabilen, hızlı koşular yapabilen bir oyuncunun şampiyonluğun anahtarı olacağı inancında.



1 HAFTADA BİTER



Bu şartlar Konya maçı ile birlikte daha da net bir şekilde ortaya çıkarken yönetim de rotasını forvet transferine çevirdi. Ara transfer döneminin sonuna kadar stoper arayışlarını ikinci plana atan idareciler artık oluşturulan listedeki forvetler için temaslarını hızlandırıp 1 hafta içinde mutlu sona ulaşmak istiyor.