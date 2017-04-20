Galatasaray'dan Flaş Transfer Hamlesi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceki günlerde İtalyan orta saha oyuncusu Di Gennaro'yu gündemine almıştı. Sarı kırmızılıların Josue'nin bonservisini bedelsiz olarak alamaması durumunda Portekizli futbolcunun yerine Di Gennaro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.



İtalyan basını önceki günlerde Galatasaray'ın Cagliari'de forma giyen Davide Di Gennaro'yu transfer etmek istediğini iddia etmişti. Sarı kırmızılı yönetimin bu girişimi doğru çıkarken Portekizli Josue'nin bonservis sorunu çözülemezse İtalyan oyuncunun transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı kırmızılıların scout ekibi tarafından da takip edildiği aktarıldı.



BEDELSİZ PLAN



Josue'ye bonservis ödemek istemeyen Galatasaray yönetiminin bu transferi bedelsiz olarak bitirememesi durumunda İtalyan orta saha Di Gennaro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.



Orta sahada iki yönlü oyun stiliyle dikkati çeken Davide Di Gennaro, duran toplardaki başarısıyla da tanınıyor. Orta sahada attığı başarılı paslarla da bilinen 28 yaşındaki solak bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 2 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni Şafak