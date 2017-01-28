Galatasaray'dan Flaş Bruma Kararı

Bu sezon 17 lig maçında 5 gol 5 asist üreterek Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına ortak olmasında başrolü oynayan Bruma, yönetimden hiç beklemediği bir haber aldı. İşte detaylar...

Halen yılda 1.2 milyon Euro garanti ücret alan Portekizli, bir süredir maaşına zam yapılmasını talep ediyordu. Sarı kırmızılı yöneticiler, Bruma'nın özellikle ilk haftalardaki performansını dikkate alarak bu isteğe önceleri olumlu baktı.

Ancak, son dönemde yaşanan bazı olaylar her şeyi alt üst etti. Bruma'nın 7-8 haftadır iyi oynamadığı görüşünde birleşen yöneticiler, zam konusunu Mayıs ayına erteleme kararı aldı.