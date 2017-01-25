Galatasaray'dan Fernando Muslera Açıklaması

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarlarının sevgilisi haline gelen Fernando Muslera için karar verildi.



Fernando Muslera Galatasaray'da kalacak mı?



FutbolArena'ya konuşan Galatasaray yöneticileri, Fernando Muslera ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını ve ücretinin aynı kalacağını açıkladı.



Muslera'nın kontratını uzatmak istediklerini ifade eden sarı kırmızılı yöneticiler, "Bunun için acelemiz yok. Şu anda da, sezon sonunda da imzaları atabiliriz. Muslera da bu konuya sıcak bakıyor. ve kendisini buraya ait hisseden bir oyuncu. 1 yıl kalan Sözleşmesini 5 yıla tamamlayacağız. Ücreti de şu anki şartlarla aynı olacak." diye konuştu.