Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Transfer Çalımı

Galatasaray, Instagram'dan takibe başlayarak dikkatleri üzerine çeken orta Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan saha oyuncusu Valbuena'ya 2 yıllık sözleşme sunulacak. Lyon'a ise 4 milyon Euro bonservis bedeli önerilecek.



Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. iki cephede de aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı yönetim, yeni yıldızları takıma katmakta kararlı. Wesley Sneijder ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Lyon'un başarılı futbolcusu Mathieu Valbuena'yı renklerine katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan ve görüşmelere başlayacağı öğrenilen Fransız futbolcu için sarı-kırmızılılar elini çabuk tutma kararı aldı. Aslan'ı, Instagram'da takibe başlayarak Galatasaray'a yeşil ışık yakan Valbuena ile görüşecek olan Dursun Özbek'in kurmayları, 32 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.



Fransız isimden sözleşmesi gelecek sezon bitecek olması nedeniyle para kazanmayı hedefleyen Lyon'un da futbolcusunu elden çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray, Fransızlara 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerecek. Görüşmelerin birkaç gün içinde başlaması bekleniyor.AMK