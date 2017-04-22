Galatasaray'dan Efsaneler Maçı! İşte Kadrolar!

Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki finalde penaltılarla devirerek kazandığı UEFA Kupası'nın 17. yıldönümünü bu kez çok farklı kutlayacak. Kendisinden sonra hiçbir Türk takımının yanına yaklaşamadığı bu başarıyı taçlandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, efsane bir maça hazırlanıyor.



1996-2000 yılları arasında forma giyen oyuncularla, Drogba, Melo, Elmander gibi eski futbolcular arasında bir karşılaşma ayarlanması için bu isimlere teklif götürüldüğü öğrenildi. Bu takımların teknik direktörlüğünü ise Fatih Terim, Mircea Lucescu, Eric Gerets gibi Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış hocalar yapacak.



ÖZEL TİŞÖRTLER ÇIKACAK



Başkan Dursun Özbek'in ayrıca o güne dair görüntülerin ekranlarda dönmesi için GSTV'ye talimat verdiği, ayrıca GSStore'da UEFA zaferini hatırlatan özel tişörtlerin basılacağı öğrenildi.



(Fanatik)