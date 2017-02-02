FutbolArena - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı iddia edilen açıklamaları kulüp tarafından yalanlandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çeşitli yayın organlarında çıkan ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Şebinkarahisar Vakfı'nın 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı iddia edilen açıklamalar tamamen hayal ürünüdür.
Başkan Dursun Özbek'in Galatasaray Spor Kulübü ve futbol takımı hakkında herhangi bir açıklaması olmamıştır. Bu tip gerçeklikten uzak iddialara itibar edilmemesini özenle rica ederiz."
Dursun Özbek'in Şebinkarahisar Vakfı'nda söylediği iddia edilen ifadeler
"Fernando Muslera ve Wesley Sneijder'i satmayacagım. Onları neden satayım. Fernando Muslera ve Wesley Sneijder bu takımın lokomotifleri. Bu sezon şampiyonluk bizim. Futbolcularla konuştuğumda bu inancı onların yüzünde görüyorum. Teknik Direktörümüz Riekerink de, buna yürekten inanıyor." dedi.
"CAVANDA TRANSFERİ HATALIYDI"
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a güvencinin tam olduğunu belirten Dursun Özbek, "Selçuk İnan'a çok haksız yere yükleniyorlar. O, çok iyi bir Galatasaraylı. Serdar Aziz için fazla para vermedik. Bu yoruma katılmıyorum. Biz vermesek Serdar'ı, aynı paraya rakibimiz Beşiktaş alacaktı. Luis Cavanda transferi ise sanırım hataydı. Ama futbolda bunlar olur." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Dursun Özbek Açıklaması
FutbolArena - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı iddia edilen açıklamaları kulüp tarafından yalanlandı.
FutbolArena - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in önceki gün yaptığı iddia edilen açıklamaları kulüp tarafından yalanlandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: