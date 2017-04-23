Galatasaray'dan Derbiye Özel Slogan!

Beklenen gün gelip çattı. Galatasaray bugün taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Tudor'un göreve gelmesinin ardından 7 maçta sadece 3 galibiyet alan ve Başakşehir'e yenilerek Şampiyonlar Ligi fırsatını tepen Galatasaray, Fenerbahçe derbisine dönüm noktası olarak bakıyor.



Sarı-kırmızılı ekip bugün sahadan galibiyetle ayrılırsa yeniden 3. sıraya yerleşecek ve Avrupa Ligi'ne 3. Ön elemeden katılma açısından önemli bir avantaj yakalayacak.



Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bahçeşehir karşısında bu sezon hiç galibiyeti bulunmayan Cimbom bu kötü istatistiğe de son vermeyi amaçlıyor. Bu karşılaşma için küskünlükleri bir kenara bırakıp kenetlenen Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı sebebiyle sahaya "#Biriz-Birlikteyiz" yazılı formayla çıkacak. Cimbom'un forma sponsoru NEF'in hazırladığı projeyle birçok çocuğun eğitim masrafına da katkı sağlanmış olacak.



236 MİLYON EURO'LUK DERBİ



Bugün karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri 236 milyon euro... Transfermarkt internet sitesine göre, Galatasaray, 100, Fenerbahçe ise 136 milyon euro'luk değere sahip. Muslera, 14 milyon euro'luk değeriyle iki takım oyuncuları arasındaki en pahalı oyuncu oldu. Muslera'yı, 12 milyon euro'luk değeriyle Lens takip ediyor.



LİGDE 120. SINAV



Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.



GALATASARAY EVİNDE ÜSTÜN



İki takım bugüne kadar Galatasaray'ın ev sahipliğinde 175 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 74 galibiyet elde ederken 56 maçta beraberlik çıktı. Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 45 kez mağlup etti.



DEPLASMANDA KAZANAN YOK



İki takım arasında oynanan son maçlara bakıldığında deplasman takımları son yıllarda galibiyet elde edemiyor. En son 22 Nisan 2012 tarihinde Fenerbahçe, rakibini TT Arena'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



TT ARENA KARNESİ



Türk Telekom Arena'da bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 14 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 4 kez rakiplerine yenildi, 2 kez de eşitliği bozamadı.



RAKAMLAR NE DİYOR?



3- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 47 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.



7- İki takımın bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 7'si ezeli rekabette gol sevinci yaşadı.



13- Rekabette nisan ayındaki 40 randevuda Fenerbahçe 15, Galatasaray 13 kez kazandı.



14- Rakip filelere en çok golü (14) 31-45 dakika aralığında gönderen Fenerbahçe, en fazla golü (6) son 15 dakikalarda yedi.



15- Galatasaray, en fazla golü 14 kezle son 15 dakikalarda bulurken, kalesinde en çok golü 8 kezle 31-45 dakika aralığında gördü.



26- Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligde attığı 50 golün 26'sını maçların ikinci yarısında kaydederken, sarı-lacivertliler, rakip filelere gönderdiği 50 golün 27'sini ilk yarılarda buldu.



DERBİ GOLCÜLERİ



İki takımın bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 7'si rekabette gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Selçuk (3), Sneijder (3), Hakan (2) ve Podolski, Fenerbahçe'de ise van Persie (2), Hasan Ali ve Alper derbide gol attı.



KARTLARA DİKKAT



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 46 randevusunda hakemler toplam 35 kırmızı kart, 267 de sarı kart kullandı. Rekabetteki son 46 karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeliler ise 17 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



(Fotomaç)